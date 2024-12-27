وزير الدفاع: لتكن الأيام الآتية أفضل لبلدنا

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إستقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الذي قال بعد الزيارة: "قمت اليوم بزيارة لسيادة المطران الياس من أجل المعايدة لمناسبة عيد الميلاد المجيد ولنتمنى له الصحة الدائمة ليبقى راعيا لهذه الأبرشية والعين الساهرة على شؤون الناس والصوت الذي ينطق دائما بالحق والحقيقة".أضاف :"تناولنا مع سيدنا شؤونا عامة تتعلق بالبلد وتمنينا للبنان ولشعبنا العظيم الطيب أن يرى أيام خير مع إطلالة الأعياد المجيدة وأن تكون الأيام الآتية أفضل لبلدنا ونتمكن من الخروج من الحالة التي نحن فيها إن على المستوى الدستوري أو على المستوى الأمني، وأن يعود الاستقرار لبلدنا ويكون متجها نحو الازدهار والطمأنينة للناس ولمستقبل أفضل".وختم سليم :"نتمنى عيدا مباركا لكل اللبنانيين وأن يكون دائما الرجاء والأمل البوصلة الأساسية، والتطلع بشكل فعال وواع لحل مشاكلنا بالتضامن والتعاون الوطني، وأن نكون جميعنا يدا واحدة لنهضة بلدنا ولازدهاره".واستقبل المطران عوده: رئيس جمعية "تجار بيروت" نقولا شماس.