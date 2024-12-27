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لبنان

دولة قد تُرسل الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.. من هي؟

Lebanon 24
27-12-2024 | 06:57
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قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده تسعى لتزويد سوريا بالكهرباء وتعزيز بنيتها التحتية للطاقة، وإنها تعمل على استغلال موارد النفط والغاز الطبيعي في سوريا لإعادة إعمار البلاد.
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وأوضح الوزير التركي في تصريحات نقلتها صحيفة حريت، الجمعة، أن أنقرة يتعين عليها توفير الكهرباء بسرعة كبيرة لأجزاء من سوريا لا تتوفر فيها الكهرباء من خلال الاستيراد في المرحلة الأولية، مشيراً إلى أنه "في الأمد المتوسط، نعتزم أيضا زيادة الطاقة الكهربائية والقدرة الإنتاجية هناك".
 
كهرباء إلى لبنان عبر سوريا
 
وفي سياق حديثه، قال الوزير التركي: "هناك حاجة لكل شيء في سوريا. سنعمل على خطة البنية التحتية الرئيسية مع القادة هناك. كذلك، فإن تركيا قد ترسل أيضا الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا".
 
وتابع: "هناك الكثير من المواضيع التي تحتاج إلى مناقشة مثل إنشاء خط لأنابيب النفط من سوريا إلى تركيا ودمجه مع خط الأنابيب بين العراق وتركيا. مع هذا، فإنه يمكن لأنقرة ودمشق أن تتعاونا في مجالي النفط والغاز الطبيعي في المستقبل القريب".
 
وقال بيرقدار لوسائل إعلام تركية إن وفدا ربما يرأسه يعتزم السفر إلى سوريا غدا السبت لمناقشة نقل الكهرباء والبنية التحتية ومسائل أخرى.

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