ايلي الخوري عزى بشهداء فوج إطفاء طرابلس

قدم النائب ايلي الخوري يرافقه اعضاء من مركز طرابلس في القوات اللبنانية برئاسة وليد رضوان واجب العزاء بشهداء فوج إطفاء طرابلس، الذين قضوا بإنهيار المبنى الذي سقط في مدينة الميناء.

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واعتبر الخوري حسب بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، ان "الوطن ما زال يزخر بأبطال يقدمون ذاتهم ويضحون بأغلى ما لديهم من أجل أبناء وطنهم، ننحني أمام ما قدموه لأنهم حقاً أشرف الناس".



اضاف البيان انه "في ٢٨ شباط الماضي عقد النائب الخوري مؤتمرًا صحافياً حذّر فيه وطالب المعنيين في الحكومة والمحافظة وإتحاد بلديات الفيحاء ونقابة المهندسين بضرورة إجراء المقتضى من أجل أن نتجنب حدوث إنهيار للمباني المتصدعة والمباني التي هي بحاجة لصيانة وذلك بناءً على تقارير جدية صادرة من جمعيات دولية مشهود لها بالمصداقية. ولكن للأسف ليس هناك من يصغي وأمام المشهد الأخير ونتيجةً للإنهيار في مبنى الزيلع يكرر النائب الخوري نداءه ويحمّل المعنيين كافة المسؤولية كما يحذرهم من المماطلة والتسويف. هذا وسوف يتابع ومكتبه قضية المبنى المنهار ويطالب بتحقيق شفاف لكي تتكشف الحقائق والمسؤوليات أمام الرأي العام، وسيطرق أبواب القضاء لكشف كل الحقائق، وتحميل المسؤوليات لمن إستهتر بحياة المواطنين".