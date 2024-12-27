14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خبر عاجل يتعلّق بالـ100 دولار... إليكم هذا التوضيح
Lebanon 24
27-12-2024
|
09:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:
بعد أن تمّ التّداول على بعض مواقع التّواصل الاجتماعي برسالة تحذّر من استلام ورقة “المائة دولار أميركي” ذات النموذج القديم أو ما يُعرف بـ (المائة البيضاء) بسبب إيقاف التّداول بها عالمياً
Advertisement
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة النّيابة العامّة الماليّة، ما توصّل إليه مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة في هذا الموضوع، من خلال مراجعة مكتب حاكميّة مصرف لبنان، بحيث تبيّن عدم وجود أي تعميم صادر عن الاحتياطي الفدرالي الأميركي حول سحب “المائة دولار القديمة” من التّداول، وهي لا تزال صالحة، ويتم التّداول بها في المصارف اللّبنانيّة بشكل طبيعي
كذلك، ومن خلال التّواصل مع نقيب الصّيارفة، أكّد أنّ “المائة دولار القديمة” لا تزال قيد التّداول بصورة طبيعيّة لدى الصّيارفة
لذلك، اقتضى نشر هذا التّوضيح للحؤول دون حصول إرباك في السّوق اللبنانيّة، وتجنّباً لوقوع المواطنين ضحيّة الاستغلال من خلال تصريف ورقة المائة دولار القديمة بأقل من قيمتها الفعليّة، لانتفاء السّبب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عُرفت بصوتها القوي.. وفاة نجمة شهيرة بعد خضوعها لعملية جراحية وهذا ما حصل
Lebanon 24
عُرفت بصوتها القوي.. وفاة نجمة شهيرة بعد خضوعها لعملية جراحية وهذا ما حصل
00:05 | 2024-12-27
27/12/2024 12:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 6 أشهر من زواجها من ناصيف زيتون... دانييلا رحمة: أصبحت قريبة من هذا الأمر
Lebanon 24
بعد 6 أشهر من زواجها من ناصيف زيتون... دانييلا رحمة: أصبحت قريبة من هذا الأمر
05:38 | 2024-12-27
27/12/2024 05:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل يتعلّق بالـ100 دولار... إليكم هذا التوضيح
Lebanon 24
خبر عاجل يتعلّق بالـ100 دولار... إليكم هذا التوضيح
09:26 | 2024-12-27
27/12/2024 09:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارات لبنانية "مهددة".. مفاجأة من سوريا
Lebanon 24
سيارات لبنانية "مهددة".. مفاجأة من سوريا
02:45 | 2024-12-27
27/12/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلازل وقعت في سوريا وانفجارات وصل صداها إلى تركيا.. هل شنّت إسرائيل هجوما نوويا على طرطوس؟
Lebanon 24
زلازل وقعت في سوريا وانفجارات وصل صداها إلى تركيا.. هل شنّت إسرائيل هجوما نوويا على طرطوس؟
00:05 | 2024-12-27
27/12/2024 12:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2024-12-27
في لبنان وتركيا والأردن.. ماذا كُشف عن مصير النازحين السوريين؟
11:34 | 2024-12-27
في لبنان.. شاحنة لـ"تهريب الأشخاص" وصورة تكشفها!
11:19 | 2024-12-27
في الخيام.. الدفاع المدني ينتشلُ جثمانين لشهيدين
11:10 | 2024-12-27
اعتقلهما الجيش الإسرائيلي.. تحرير شخصين في جنوب لبنان!
11:00 | 2024-12-27
هذه استراتيجية إيران بشأن "حزب الله" بعد "سقوط الأسد".. قراءة لافتة!
10:59 | 2024-12-27
بيان عن "الإتحاد النسائي التقدمي" بشأن مقتل عبير رحال
فيديو
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
27/12/2024 19:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
27/12/2024 19:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
27/12/2024 19:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24