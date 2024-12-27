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لبنان
سماع دوي انفجارات قوية في صور.. ما سببها؟
Lebanon 24
27-12-2024
|
10:57
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سمع دوي انفجارات قوية منذ قليل في صور ومنطقتها في القطاع الغربي، تبيّن أن سببه تفجير معاد لبعض المنازل في بلدة الناقورة.
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