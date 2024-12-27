نداءٌ من الدفاع المدني إلى المواطنين.. إليكم ما جاء فيه

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وفي هذا السياق، ذكرت المديرية العامة "المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة خلال التنقل في الطقس العاصف، وهي على الشكل الآتي:- عدم التواجد بالقرب من مكسر الأمواج.- عدم التواجد بالقرب من الألواح الإعلانية.- عدم محاولة المرور على طرق مغمورة بالمياه.* قبل التجول بالسيارة خلال أو في بداية العاصفة:- فحص شامل للسيارة، وخصوصا التأكد من صلاحية الإطارات.- عدم القيادة بعد تناول المشروبات الكحولية (يمكن طلب سيارة أجرة أو الاتفاق مع شخص لم يتناول الكحول للقيادة).- عدم القيادة المتهورة والالتزام بقوانين السير.- لا تقصد المناطق الجبلية أو العكس إلا عند الضرورة القصوى.- إذا كنت مضطرا للتجول بسيارتك، تأكد من وجود:1- السلاسل المعدنية لإطارات السيارة وسلامة الإطار الاحتياطي والرافعة.2- الأدوية التي تتناولها بانتظام (مثل أدوية القلب، الضغط، وغيرها).3- بطارية يد جافة.4- رفش صغير قابل للطي.5- حقيبة إسعاف أولي.6- جهاز هاتف خلوي مع شاحن يعمل على بطارية السيارة.7- كمية وقود كافية في خزان السيارة.- استمع وتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.- لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتغلق الطريق.- أركن سيارتك إلى يمين الطريق إذا لم تتمكن من المتابعة.- لا تشغل جهاز التدفئة إذا بدأ الثلج يغمر السيارة.- حدد موقعك لطلب النجدة عبر الخلوي، وأرشد المنقذين إليك وزودهم برقم هاتفك وتفاصيل العنوان.إن مانعة الصواعق لا تمنع الصواعق، لكنها تسهل مرورها إلى الأرض بأمان حيث يتم تفريغها.ابق في الداخل وأغلق النوافذ، ولا تلمس أي جزء من الإطار المعدني أو الزجاجي للسيارة".وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني "المواطنين بالاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند وقوع أي طارئ".