Advertisement

لبنان

بشأن النازحين السوريين.. بيانٌ من "مفوضية اللاجئين"

Lebanon 24
27-12-2024 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1298320-638709310394833875.jpg
Doc-P-1298320-638709310394833875.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير اليوم، عن عودة نحو 58 ألف شخص إلى سوريا منذ 8 الحالي، عقب سقوط نظام بشار الأسد.
 
وأكدت المفوضية أن "اللاجئين عادوا من لبنان وتركيا والأردن، وكانت وجهة العائدين الرئيسية محافظات الرقة وحلب وحمص ودرعا، وما يقارب نصف العائدين إلى سوريا من الأطفال".
Advertisement
 
وأضافت أن "الزيادة بطيئة لكنها ثابتة منذ تلك الفترة، إذ أسست علاقات عمل مع الحكومة الجديدة. في المقابل، لا تزال العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا تعيق إيصال المساعدات الإنسانية. أما في الشمال الغربي، فقد جرى الإبلاغ عن أنشطة إجرامية في بعض المناطق الحضرية الكبرى، بما في ذلك عمليات خطف وسرقة. كما لا تزال الحوادث الناتجة عن الذخائر غير المنفجرة تؤثر على المدنيين".
 
وأشارت إلى أن الحكومة التركية أعلنت أنها ستنشئ آلية لزيارات موقتة "اذهب وشاهد" من 1 يناير حتى 1 يوليو 2025، تسمح لرئيس الأسرة بزيارة سوريا ثلاث مرات خلال فترة الأشهر الستة.
 
واعتبرت المفوضية ان "هذه خطوة مهمة لبناء الثقة، ما يتيح للاجئين اتخاذ قرارات مستنيرة والاستعداد في حال اختيارهم العودة".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2024-12-27
16:57 | 2024-12-27
16:53 | 2024-12-27
16:40 | 2024-12-27
16:28 | 2024-12-27
16:15 | 2024-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24