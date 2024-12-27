آخر معلومة عن الـ50 دولار.. إقرأوا هذا الخبر

تبين أن مصارف عديدة مختلفة أودعت أوراق الـ50 دولاراً في صرافاتها الآلية ليتمكن المواطنون من سحبها خلال تقاضيهم رواتبهم قبل عيد الميلاد وفي الوقت الراهن، لكن قبولها في مختلف الأماكن ليس متوافراً رغم التأكيد على أن غالبية الأوراق من تلك الفئة صحيحة.

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وذكرت المعلومات أنَّ صرافين في السوق باتوا يتوزعون بالقرب من المصارف ليشتروا من الزبائن الـ50 دولاراً ولكن بأقل من قيمتها حتى وإن كانت صحيحة، أي بـ45 دولاراً، وذلك بذريعة إنها غير مقبولة.

ويطرح هذا الأمر سلسلة من التساؤلات عن حقيقة ما حصل على صعيد الـ50 دولار التي يتم التداول بها بشكلٍ طبيعي بين الشركات والمؤسسات.