اقبال من تجار الشام على البضائع اللبنانية

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قال مصدر إقتصادي إن إرتياحا إقتصاديا بدأ يظهر في سوريا بعد سقوط النظام السابق، وعزا ذلك الى إرتياح الأسواق التجارية وتوقف عملية خنقها وحصر الإستيراد بعدد قليل من المقربين من النظام السابق.وقال: مع التغيير الذي حصل، هناك اقبال من تجار الشام على إستيراد البضائع اللبنانية او التابعة لشركات أجنبية لديها وكالات كبيرة في لبنان وخاصةً المياه المعدنية والمواد الغذائية والحليب وحليب الأطفال، اضافة الى الأدوات الطبية وغيرها من المواد المختلفة.وختم المصدر أن هذا العمل الشرعي والتعاون الإقتصادي سيعود بالنفع على لبنان والإقتصاد وخاصةً سعر صرف الدولار.