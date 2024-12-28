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لبنان

رسالة إلى الكتل: أعلنوا عن مرشّحكم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-12-2024 | 01:45
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دعا مصدر نيابيّ الكتل النيابيّة إلى مُلاقاة "اللقاء الديمقراطيّ" عبر الإعلان رسميّاً عن أسماء مرشحيها لانه بهذه الطريقة وحدها يتمّ تحريك الملف الرئاسيّ والبحث في الأسماء المطروحة للتوافق على أحدها.
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واعتبر المصدر النيابيّ أنّ المُراوحة في الإستحقاق الرئاسيّ لا تزال على حالها، وليس هناك من تفاؤل لإنهاء الشغور في جلسة 9 كانون الثاني المقبل، وحتّى لو كانت الجلسة مفتوحة وبعدة دورات.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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