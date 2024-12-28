الثلوج لامست الـ 1000 متر.. المنخفض الجوي يُصعد وهكذا سيكون طقس لبنان في بداية السنة الجديدة

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه ما إن وصل المنخفض الجوّي الثاني صباح أمس الجمعة 27 كانون الاول حاملاً معه خيرات وفيرة وثلوج صباحية نحو 1100 - 1000، وبرودة ملحوظة، حتى تعرّض لرياح جنوبية غربية حاملة كميات عالية من الغبار فاندمجت مع السحب الركامية وهطلت الأمطار الموحلة حتى تراجعت نسبة الرطوبة الى 50% وانحبست الامطار التي كانت مزمعة ان تعطي بين 25 و 40 مم ساحلا وجبلاً و 20 مم بقاعاً، الى ان تحوّلت الرياح نحو الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس الجمعة الى غربية باردة ورطبة، اعادت الهطولات الى طبيعتها بسبب ارتفاع الرطوبة الى 90% فتساقطت الامطار ولامست الثلوج 1100 على الجبال الغربية وال 1000 في البقاع الشمالي، وبقيت التراكمات الملحوظة فوق 1500 متر وكانت المناطق الجبلية المتنية والكسروانية واعالي جبيل لها الحصة الاكبر من حضور الثلوج بسبب سيطرة الرياح الباردة على طبقة 900hpa .وأضاف: يُتابع المنخفض الجوّي نشاطه حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل وتتوزع الهطولات على الشكل التالي:الساحل السوري واللبناني بين 70 و 110 ممالجبال الغربية: بين 40 و 75ممالبقاع الغربي: بين 25 و 40 ممالبقاع الاوسط والشمالي: بين 30 و 50ممعكار: بين 45 و 65 ممتتساقط الثلوج فوق 1600 متر لتعود وتتدنى يوم الاثنين نحو 1200 وربما اقل في بعض المناطق.تشتد سرعة الرياح لتلامس في بعض هبّاتها 55 كم في الساعة.يتخلل المنخفض الجوّي انفراجات بنسبة 45%.يرتفع الضغط الجوّي فوق لبنان يوم الثلاثاء ويُعاود المرتفع الشبه مداري نشاطه لـ 5 ايام تقريبا مع ضغط يصل الى 1032hpa فوق لبنان، ويستقر الطقس لما يُقارب الاسبوع قبل ان يعاود المنخفض الايسلاندي نشاطه على وسط اوروبا حاملا الخيرات نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط في الاسبوع الثاني من كانون الثاني 2025.