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لبنان

توضيح من "لبنان24"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-12-2024 | 02:13
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مجدداً يعمد البعض الى انتحال صفة "لبنان24" على صفحة على موقع "فايسبوك"، ويبث اخباراً وتقارير لا علاقة لـ"لبنان24" بها ولا تعبر أصلاً عن التوجه المهني البحت الذي يتميز به.
 
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إنَّ الدائرة القانونية في الموقع باشرت مجدداً الاجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا العمل الاحتيالي وتوقيف جميع المتورطين به، فاقتضى التوضيح.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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