توضيح من "لبنان24"

مجدداً يعمد البعض الى انتحال صفة "لبنان24" على صفحة على موقع "فايسبوك"، ويبث اخباراً وتقارير لا علاقة لـ"لبنان24" بها ولا تعبر أصلاً عن التوجه المهني البحت الذي يتميز به.

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إنَّ الدائرة القانونية في الموقع باشرت مجدداً الاجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا العمل الاحتيالي وتوقيف جميع المتورطين به، فاقتضى التوضيح.