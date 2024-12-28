Advertisement

لبنان

من أرقام لبنانية.. تحذير من رسائل نصيّة تَرِد إلى هواتفكم

Lebanon 24
28-12-2024 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1298463-638709749994651498.jpg
Doc-P-1298463-638709749994651498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريـة العامة لقـوى الامن الداخـلي - شعبة العـلاقات العامـة ان عددا من المواطنين تلقوا رسائل نصيّة (SMS) وردت إلى هواتفهم الخلويّة، من أرقام خلويّة لبنانيّة، توهمهم بتأمين وظيفة بدوام جزئي، ويُمكن تنفيذها من المنزل ومن دون الالتزام بسقف زمني، وبرواتب مغرية قد تصل إلى 1600 دولار يوميّاً، وذلك من خلال النّقر على رابط (LINK) مرفق ضمن الرسالة.
Advertisement

وأضافت المديرية في بيان: من خلال المتابعة، ودراسة للأرقام المرسِلة، تبيّن لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي أنّ المُرسِل ينتقي، عشوائيًّا، ومن خلال أحد تطبيقات الإنترنت، أرقاماً خلويّة لبنانيّة ويستخدمها لإرسال هذه الرسائل النّصيّة.

تجدر الإشارة إلى أنّ العدو الإسرائيلي قد أحدث، خلال الحرب، خروقات تقنيّة طالت شبكات الهواتف اللّبنانيّة (الأرضيّة والخلويّة) بهدف التّواصل مع مواطنين أو مقيمين على الأراضي اللبنانيّة، في محاولة منه للحصول على معلومات. كما لجأ إلى إرسال رسائل نصيّة (SMS) تتضمّن عروض عمل، في محاولة للإيقاع بالمرسَل إليهم وإغرائهم بأجور مرتفعة، وذلك بهدف استدراجهم للتّعامل معه مخابراتيًّا.

وطلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين الحذر، وعدم الولوج إلى أي رابط (LINK) غير موثوق يَرِدهم من أي جهةٍ كانت، تجنباً للوقوع إمّا ضحيّة أعمال احتيالية، أو لعمليّة استدراج من قبل العدو الإسرائيلي.




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:50 | 2024-12-28
07:33 | 2024-12-28
07:26 | 2024-12-28
06:56 | 2024-12-28
06:37 | 2024-12-28
06:30 | 2024-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24