من أرقام لبنانية.. تحذير من رسائل نصيّة تَرِد إلى هواتفكم

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أعلنت المديريـة العامة لقـوى الامن الداخـلي - شعبة العـلاقات العامـة ان عددا من المواطنين تلقوا رسائل نصيّة (SMS) وردت إلى هواتفهم الخلويّة، من أرقام خلويّة لبنانيّة، توهمهم بتأمين وظيفة بدوام جزئي، ويُمكن تنفيذها من المنزل ومن دون الالتزام بسقف زمني، وبرواتب مغرية قد تصل إلى 1600 دولار يوميّاً، وذلك من خلال النّقر على رابط (LINK) مرفق ضمن الرسالة.وأضافت المديرية في بيان: من خلال المتابعة، ودراسة للأرقام المرسِلة، تبيّن لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي أنّ المُرسِل ينتقي، عشوائيًّا، ومن خلال أحد تطبيقات الإنترنت، أرقاماً خلويّة لبنانيّة ويستخدمها لإرسال هذه الرسائل النّصيّة.تجدر الإشارة إلى أنّ العدو الإسرائيلي قد أحدث، خلال الحرب، خروقات تقنيّة طالت شبكات الهواتف اللّبنانيّة (الأرضيّة والخلويّة) بهدف التّواصل مع مواطنين أو مقيمين على الأراضي اللبنانيّة، في محاولة منه للحصول على معلومات. كما لجأ إلى إرسال رسائل نصيّة (SMS) تتضمّن عروض عمل، في محاولة للإيقاع بالمرسَل إليهم وإغرائهم بأجور مرتفعة، وذلك بهدف استدراجهم للتّعامل معه مخابراتيًّا.وطلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين الحذر، وعدم الولوج إلى أي رابط (LINK) غير موثوق يَرِدهم من أي جهةٍ كانت، تجنباً للوقوع إمّا ضحيّة أعمال احتيالية، أو لعمليّة استدراج من قبل العدو الإسرائيلي.