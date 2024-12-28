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لبنان

"الريجي" يواصل مكافحة التهريب والتزوير.. هذا ما تم ضبطه شمالاً وجنوباً

Lebanon 24
28-12-2024 | 03:12
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أسفرت عمليات دهم نفذتها فرق إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في مناطق جبل محسن شمالاً،  وعبرا وصيدا جنوباً،  ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب، عن ضبط كميات كبيرة جدآ من السيجار المهرّب والمزوّر والتنباك المعسل بالإضافة إلى السجائر الإلكترونية vape. 
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وسطرت محاضر  ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
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