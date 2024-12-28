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لبنان

بقرادونيان: لم نحدد اسم المرشح الذي سندعمه وجعجع اسم تحد

Lebanon 24
28-12-2024 | 03:27
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أشار الأمين العام لحزب الطّاشناق النّائب هاغوب بقرادونيان الى ان احتمالية انعقاد جلسة التّاسع من كانون الثّاني وخروج الدّخان الأبيض الرّئاسي منها تصل إلى نسبة ثمانين في المئة، مؤكداً ان حزب الطاشناق لن ينتخب أي مرشح عشوائي ويريد رئيساً "يعبي الكرسي" ويحمل القوة والثقة ليقود البلد لمدة 6 سنوات مقبلة بنهج وسيادة ومسؤولية، ولديه قدرة على إدارة الازمات.
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وفي حديث لصوت كل لبنان، أوضح بقرادونيان ان حزب الطاشناق لم يحدد اسم المرشح الذي سيدعمه في الجلسة، مشدداً على أهمية انتخاب الرّئيس بغالبية الأصوات وليس فقط بالنصف زائد واحد، ليحظى بشرعية واسعة.
وعن الأسماء المطروحة، أكد بقرادونيان ان حزب الطّاشناق لا يدخل في لعبة الأسماء، ولفت الى ان قائد الجيش برهن قدرته وقوته في قيادة المؤسسة العسكرية، كما هناك شخصيات أخرى من البيئة المارونية لعبت أدواراً مهمة في البلد إلى جانب شخصيات اقتصادية وسياسية مرشحة بشكل طبيعي.
وتعليقاً على ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية للرئاسة سمير جعجع، قال بقرادونيان ان جعجع اسم تحدّ.
وعن الأوضاع جنوباً والانتهاكات الإسرائيلية، تحدّث بقرادونيان عن فخ يلجأ اليه حزب الله من خلال التزامه بوقف إطلاق النار وعدم الرد على خروقات العدو لإظهار من هو المعتدي للمجتمع الدولي، وقال بقرادونيان ان اتفاق وقف إطلاق النار هش، ولا رادع لإسرائيل أمام الصمت الدولي لجرائمها.
 
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