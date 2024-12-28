لهذا السبب دخلت إسرائيل إلى وادي الحجير

تحدّثت مصادر معنية بالشأن العسكري عن حادثة دخول الجيش الإسرائيلي إلى منطقة وادي الحجير في جنوب لبنان قبل يومين، فأشارت إلى أنه ليس لدى هذا التوغل أي أهمية من الناحية العسكريّة.

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وذكرت المصادر أنّ إسرائيل لديها "ثأر" من هذه المنطقة منذ العام 2006 حينما استهدف "حزب الله" هناك أكثر من 40 دبابة، مشيرة إلى أن ما قامت به إسرائيل هناك ليس إلا تخريباً وتدميراً واقتلاع للأشجار لا أكثر ولا أقل.