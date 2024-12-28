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لبنان

كان بحوزته 170 ألف دولار.. توقيف ضابط سوري سابق كان في طريقه إلى بيروت

Lebanon 24
28-12-2024 | 04:09
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أفادت "الجديد" ان الأجهزة الأمنية أوقفت ضابطًا سابقًا في الفرقة الرابعة من عائلة الكريدي كان في طريقه إلى بيروت وبحوزته 170 ألف دولار.

كما أشارت "الجديد" إلى وجود خط تهريب من دمشق إلى بلدة حلوة في راشيا ثم بيروت .  
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