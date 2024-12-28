Advertisement

لبنان

تعليق العمل في السفارة السورية في بيروت.. حتى إشعار آخر

Lebanon 24
28-12-2024 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1298520-638709817582659878.jpg
Doc-P-1298520-638709817582659878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت أنه بناءً على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق يتم تعليق العمل القنصلي في السفارة حتى إشعارٍ آخر.
ودعت السفارة الأخوة المغتربين في لبنان لمتابعة صفحتها الرسمية لتصلهم كل الإعلانات الهامة بخصوص استئناف العمل في القسم القنصلي.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:50 | 2024-12-28
07:33 | 2024-12-28
07:26 | 2024-12-28
06:56 | 2024-12-28
06:37 | 2024-12-28
06:30 | 2024-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24