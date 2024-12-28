تعليق العمل في السفارة السورية في بيروت.. حتى إشعار آخر

أعلنت سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت أنه بناءً على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق يتم تعليق العمل القنصلي في السفارة حتى إشعارٍ آخر.

ودعت السفارة الأخوة المغتربين في لبنان لمتابعة صفحتها الرسمية لتصلهم كل الإعلانات الهامة بخصوص استئناف العمل في القسم القنصلي.

Advertisement