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لبنان

سرق حقيبة سفر تحتوي على مبالغ ماليّة ومصاغ ذهبي.. وقوى الامن توقفه وتعيد بعضاً منها

Lebanon 24
28-12-2024 | 04:46
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه وبتاريخ 26-11-2024، ادّعى أحد المواطنين ضدّ سائق سيّارة أجرة، مجهول الهويّة، بجرم سرقة حقيبة السّفر التي كانت بحوزته عندما استقل وزوجته سيّارة الأجرة للهروب من مدينة بيروت، إبّان العدوان الإسرائيلي، وتحتوي على مبالغ ماليّة ومصاغ ذهبي، مقدّراً قيمة المسروقات بمائتي ألف دولار أميركي.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة، بالتّنسيق مع المجموعة الخاصّة في هذه الوحدة، تمّ توقيف السّائق (ع. خ.) وقد ضُبِطَ معه سيّارة نوع مرسيدس ومبلغ ألفي دولار أميركي وجهاز خلوي نوع IPhone.

بالتّحقيق معه، اعترف بالاستيلاء على الحقيبة وسرقة محتوياتها وأنّه اشترى السّيّارة والجهاز الخلوي المضبوطَين معه بجزء من المبلغ المسروق، وخَسِرَ قسمًا كبيراً من المبلغ في ألعاب القِمار.

من خلال التّوسّع بالتّحقيق مع أكثر من 10 أشخاص مقرّبين من المدّعى عليه، جرى ضبط سيارتَين من نوع مرسيدس C300 صنع ٢٠١٦ و BMW X6 صنع ٢٠١١ ومبلغ 27 ألف دولار أميركي، ومصاغ ذهبي، و3 أجهزة خلويّة، وفرش منزل كامل.

تمّ تسليم المضبوطات كافّة إلى المدّعي، وأودع الموقوف القضاء المختص، عملاً بإشارته.
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