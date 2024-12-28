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لبنان

"حزب الله" شيّع كوكبة من الشهداء في قرى منطقة جبل عامل الثانية

Lebanon 24
28-12-2024 | 05:41
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شيع "حزب الله" ومنطقة النبطية وحارة صيدا والغازية كوكبة من الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس، حيث تم سحب جثامينهم مؤخرا من مناطق المواجهة مع العدو الإسرائيلي.

ففي بلدة حاروف، شيع الحزب وأهالي البلدة الشهيد حسين سلمان أيوب بموكب حاشد جاب شوارع البلدة، وفي بلدة كفرصير، شيع الحزب الشهيد علي غازي قميحة في مأتم حاشد، شارك فيه علماء دين وأهالي.
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كما شيع الحزب وأهالي مدينة النبطية الشهيد جهاد يوسف فرج، في موكب حاشد جاب شوارع المدينة وردد خلاله المشيعون هتافات "الموت لاسرائيل".

وفي حارة صيدا، شيع الحزب الشهيد حسن هلال جبارة بمشاركة علماء دين وشخصيات، كما شيع الشهيد أحمد حسن وهبي في بلدة عربصاليم، والشهيد حيدر عباس ليلى من الغازية.

وفي بلدة الدوير شيع الحزب الشهيد علي أحمد صبرا في موكب حاشد، رفع خلاله الجثمان على اكف المشيعين الذين جابوا شوارع البلدة وهم يرددون هتافات "الموت لاسرائيل" وصولا الى روضة شهداء البلدة حيث ووري في الثرى.
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