شبيبة رعية القديس جاورجيوس- تبنين زارت العائلات والأطفال

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نظمت شبيبة رعية القديس جاورجيوس- تبنين زيارة رعوية إلى عائلات وأطفال الرعية، في حضور كاهن الرعية الأب ماريوس خير الله، في بلدة تبنين، بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة. تخللها سلسلة من النشاطات الميلادية، الهادفة إلى تجسيد معاني العيد الحقيقية وذلك في أجواء الفرح والمحبة، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال والعائلات.وتقدم الأب خير الله التهاني بالأعياد، وقال: "في أجواء مفعمة بالدفء والسرور، لم تكن الهدايا مجرد رموز مادية، بل جاءت كرسالة حب وتضامن مع أهلنا، تعكس القيم المسيحية الداعية إلى العطاء والاهتمام بالآخر"، وأضاف "لقد تركت هذه الزيارة بصمة مميزة لدى العائلات، وأعادت إحياء الروح الميلادية الحقيقية، حيث الميلاد ليس فقط احتفالا، بل رسالة تعيش في القلوب وتنشر النور في حياة من حولنا، واننا مدعوون لنكون أدوات سلام وفرح في حياة الآخرين".