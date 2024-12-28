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لبنان

أُصيب بطلق ناريّ خلال إشكال

Lebanon 24
28-12-2024 | 06:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فرديّ في طرابلس، تطوّر إلى إطلاق نار وإصابة ر.ر في قدمه برصاصة.
 
 
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طرابلس

إطلاق نار

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