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لبنان

من لبنان.. سوريا تسلّمت ضباطاً من قوّات بشار الأسد هذا عددهم

Lebanon 24
28-12-2024 | 07:26
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني ومرصد قوله إن لبنان أعاد نحو 70 من الضباط والجنود السوريين بعد عبورهم الحدود على نحو غير قانوني.
 
من جهة ثانية، صادرت العمليات العسكرية أسلحة في منطقة ستمرخو في اللاذقية. 
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