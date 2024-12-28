أهالي الزاهرية طالبوا بالاسراع في إصلاح أعطال الكهرباء في طرابلس

Advertisement

طالب أهالي منطقه الزاهرية في بيان، ب"المسارعة لإصلاح خط الكهرباء العائد لشركة كهرباء قديشا الذي يغذي المنطقة بالتيار".وأكدوا في خلال اعتصام شارك فيه رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد ان "هذا الانقطاع، له نتائج عدة ومترتبات عليهم أبرزها على الاطلاق، ارتفاع فاتورة الخدمات البديلة سواء على مستوى الاشتراك او على مستوى توليد الطاقه البيتيه".وأشاروا إلى ان "الورش تطالبهم بدفع بدلات مالية لابتياع المستلزمات من كابلات، وغير ذلك مذكرين بانهم يدفعون بدل فاتورة الكهرباء أموالا طائلة، وهم في الوقت عينه لا يحصلون على التيار الكهربائي بشكل مناسب. وعلى الرغم من ذلك تأتي الفواتير بمبالغ طائله فكيف بالشركة التي تتقاضى كل هذه الأموال تطلب اليوم هذه البدلات المالية لتوفير الكابلات ، هذه مهزلة لم تعد تشبه في مضمونها ومسارها أي مهزلة أخرى في البلد، فالشركة تتقاضى الأموال وتطالب عند الإصلاح بالأموال الإضافية".وسألوا "أين الكهرباء في الأساس؟ اين التيار الكهربائي؟ وهل أن وزير الطاقة والمياه يعيش على الاراضي اللبنانيه؟ او انه يسهر في يخت في عرض البحر او في كوخ منعزل في أعالي الجبال؟".وختموا: "نتمنى ان يعمد المسؤولون في شركة كهرباء قاديشا وفي وزارة الطاقة والمياه الى الاهتمام بالاحياء الفقيرة في كل لبنان وليس فقط في مدينة طرابلس. علما ان طرابلس تعاني جراء هذه الظواهر بشكل مؤسف جدا"، محذرين الأهالي من انهم سوف يعمدون الى قطع الكهرباء في كل الضواحي المجاورة اذا بقيت الحال على ما هي عليه.