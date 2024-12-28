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لبنان

بالتخطيط والإتّفاق مع سجينين.. إليكم ما حاول أحد الأشخاص إدخاله إلى السجن

Lebanon 24
28-12-2024 | 07:50
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 19-12-2024، تمكّنت عناصر التّفتيشات / سجن حلبا في وحدة الدرك الاقليمي، وخلال عمليّة تفتيش دقيقة، من ضبط ثلاثة أجهزة خلويّة مخبّأة بطريقة احترافية في داخل علبة تحتوي على وجبة طعام، حاول المدعو:
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ن. ذ. (من مواليد عام 1997، فلسطيني)
تهريبها إلى داخل السّجن، وذلك بالتخطيط والاتّفاق مع السّجينَين:

هـ. ع. (من مواليد عام 1987، لبناني)
ب. ط. (من مواليد عام 1991، لبناني)
تمّ توقيف (ن. ذ.) المذكور، وضُبِطَت الهواتف الخلويّة، وأجري المقتضى القانوني بحق السّجينَين، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 
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