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لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يستمر بتوزيع المساعدات على العائلات النازحة

Lebanon 24
28-12-2024 | 08:13
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يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية في لبنان، في إطار التدخل الاغاثي العاجل لصالح العائلات النازحة، بتوزيع مساعداته الإغاثية من مواد غذائية و ايوائية و كسوة شتوية و بطانيات على العائلات النازحة من محافظة الجنوب، والتي وزعت في كل من المناطق التالية: بيروت، عرمون، اقليم الخروب، البقاع الاوسط، البقاع الغربي، حيث شملت المساعدات الإغاثية المقدمة اليوم ١٢٢٦ عائلة و استفاد منها أكثر من ٦٠٠٠ فرد.
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