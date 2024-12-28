مركز الملك سلمان للإغاثة يستمر بتوزيع المساعدات على العائلات النازحة

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية في لبنان، في إطار التدخل الاغاثي العاجل لصالح العائلات النازحة، بتوزيع مساعداته الإغاثية من مواد غذائية و ايوائية و كسوة شتوية و بطانيات على العائلات النازحة من محافظة الجنوب، والتي وزعت في كل من المناطق التالية: بيروت، عرمون، اقليم الخروب، البقاع الاوسط، البقاع الغربي، حيث شملت المساعدات الإغاثية المقدمة اليوم ١٢٢٦ عائلة و استفاد منها أكثر من ٦٠٠٠ فرد.

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