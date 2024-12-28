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لبنان

العلامة عبدالله: خروقات الاحتلال برسم اللجنة الخماسية

Lebanon 24
28-12-2024 | 09:16
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اعتبر مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال استقباله وفودا روحية وأهلية في دار الافتاء الجعفري في صور، ان "الخروقات المتمادية للعدو الاسرائيلي للقرار الدولي 1701 هو برسم اللجنة الدولية الخماسية ويجب وقف هذه الخروقات ومساعدة الجيش اللبناني على انتشاره لمسك زمام الاوضاع الامنية وعودة الاهالي الى منازلهم وأرزاقهم".
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وقال: "إن الامور في خواتيمها وتحتاج الى تصبر وترقب لما يجري، ودولة الرئيس نبيه بري يمارس اشد انواع الضغط على اعضاء اللجنة الخماسية لوقف الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، وهذا الامر يحتاج الى جهود مسؤولي الدولة كافة والمشاركة الفاعلة في المعركة الدبلوماسية الجارية لانجاز بنود القرار الدولي 1701".

ورأى ان انتخاب رئيس للجمهورية "ضرورة ملحة تضع لبنان على السكة الصحيحة، وهذا الملف هو من مسؤولية الجميع ويشكل قوة للبنان في العمل السياسي والمواجهة".

كما شدد عبدالله أمام زواره على "ضرورة الاستعجال في إجراء المسح الميداني للأضرار التي نجمت عن الاعتداءات الصهيونية".
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