في بلدة جنوبيّة... إقتحام وإحراق منازل

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ قوة إسرائيلية اقتحمت منازل في محيط ثانوية الطيبة على طريق القنطرة.

وبحسب المعلومات، قام جيش العدوّ بتفتيش المنازل، وأضرم النار فيها.