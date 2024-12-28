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لبنان

في بلدة جنوبيّة... إقتحام وإحراق منازل

Lebanon 24
28-12-2024 | 10:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ قوة إسرائيلية اقتحمت منازل في محيط ثانوية الطيبة على طريق القنطرة.
 
 
وبحسب المعلومات، قام جيش العدوّ بتفتيش المنازل، وأضرم النار فيها.
 
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