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لبنان

ما حقيقة العثور على جهاز تنصت في الجنوب؟ خبرٌ يُجيب

Lebanon 24
28-12-2024 | 12:12
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انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ خبرٌ وصورة يتعلقان بالعثور على جهاز تنصت في منطقة وادي السلوقي - جنوب لبنان، وقيل إن الجيش الإسرائيلي قام بزرعه هناك يوم أمس الجمعة.
 
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من جهتها، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الخبر مُفبرك، مشيرة إلى أنّ الجيش لم يعثر على أي جهاز تنصت في وادي السلوقي، وأضافت: "الصورة المتداولة تعود لجهاز تجسس كان داخل صخرة مرمية بجوار منشأة نووية إيرانية، بتاريخ 23 أيلول 2012".
 
 
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