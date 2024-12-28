ما حقيقة العثور على جهاز تنصت في الجنوب؟ خبرٌ يُجيب

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ خبرٌ وصورة يتعلقان بالعثور على جهاز تنصت في منطقة وادي السلوقي - جنوب لبنان، وقيل إن الجيش الإسرائيلي قام بزرعه هناك يوم أمس الجمعة.

Advertisement