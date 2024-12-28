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لبنان

شركات في الضاحية والجنوب تعمل بقوة.. ما هدفها؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-12-2024 | 13:30
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على إثر الحرب الطاحنة التي شنّتها إسرائيل على حزب الله، ومع استهداف الطائرات الإسرائيلية المنازل في مختلف المناطق، ظهرت إلى الواجهة شركات تسعى إلى شراء الاثاث المتضرر من المنازل التي تعرّضت للقصف.
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"لبنان24" تواصل مع إحدى هذه الشركات التي أكّدت أنّ عددًا كبيرًا منها تعمل على التواصل مع أصحاب المنازل بغية عرض شراء الأثاث المدمّر، وكافة التجهيزات بأسعار مقبولة.

واشارت هذه الشركة، لـ"لبنان24" أنّ الهدف من هذا الأمر هو العمل على إعادة تصليح هذا الاثاث في حال كان قابلاً للإصلاح، أو إعادة تدويره والاستفادة من المواد الأولية التي يحتوي عليها.

من جهة أخرى، أكّد خبير اقتصادي أنّ هذا النوع من النشاط يمكن أن يسهم في تدوير عجلة الاقتصاد المحلي، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان. وأوضح أنّ إعادة تدوير الأثاث وبيع المواد المستخرجة بأسعار رمزية قد يكون أحد الحلول لتخفيف العبء عن المتضررين.
المصدر: خاص لبنان24

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