شركات في الضاحية والجنوب تعمل بقوة.. ما هدفها؟

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"لبنان24" تواصل مع إحدى هذه الشركات التي أكّدت أنّ عددًا كبيرًا منها تعمل على التواصل مع أصحاب المنازل بغية عرض شراء الأثاث المدمّر، وكافة التجهيزات بأسعار مقبولة.واشارت هذه الشركة، لـ"لبنان24" أنّ الهدف من هذا الأمر هو العمل على إعادة تصليح هذا الاثاث في حال كان قابلاً للإصلاح، أو إعادة تدويره والاستفادة من المواد الأولية التي يحتوي عليها.من جهة أخرى، أكّد خبير اقتصادي أنّ هذا النوع من النشاط يمكن أن يسهم في تدوير عجلة الاقتصاد المحلي، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان. وأوضح أنّ إعادة تدوير الأثاث وبيع المواد المستخرجة بأسعار رمزية قد يكون أحد الحلول لتخفيف العبء عن المتضررين.