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لبنان

"ضيعة الرسالة" نظمت نشاطات ميلادية للنازحين في مركزها بالدكوانة

Lebanon 24
27-12-2024 | 13:07
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لمناسبة عيد الميلاد المجيد، نظمت جمعية "ضيعة الرسالة" سلسلة نشاطات للنازحين اللبنانيين الذين تستضيفهم في مركزها في الدكوانة، استُهل بافتتاح السوق الميلادي تحت عنوان "Christmas Market".
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ويأتي هذا النشاط إحياء لأجواء العيد ولدعم أفراد العائلات اللبنانية التي تهتمُّ بها الجمعية.
 
 
 
تضمن المعرض أشغالاً يدوية وحِرفية مميزة ومأكولات شهية من إعداد النازحات، كما نظمت الجمعية لحوالى 50 عائلة يومين ترفيهيين بالتعاون مع رابطة الأخوة في رعية القديسة تقلا سد البوشرية، وأخوية السانت تريز في رعية مار جرجس الدكوانة، وقد تضمنا إقامة ألعاب ترفيهية للأطفال وتراتيل ميلادية بالإضافة إلى غداء العيد وتوزيع هدايا وزيارة لمركز "بيتنا" للمجروحين بذكائهم في الفنار للتعارف.
 
 
 
 
 
 

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