"ضيعة الرسالة" نظمت نشاطات ميلادية للنازحين في مركزها بالدكوانة

لمناسبة عيد الميلاد المجيد، نظمت جمعية "ضيعة الرسالة" سلسلة نشاطات للنازحين اللبنانيين الذين تستضيفهم في مركزها في الدكوانة، استُهل بافتتاح السوق الميلادي تحت عنوان "Christmas Market".

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ويأتي هذا النشاط إحياء لأجواء العيد ولدعم أفراد العائلات اللبنانية التي تهتمُّ بها الجمعية.