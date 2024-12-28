بشأن دعم الجيش ووقف إطلاق النار في لبنان.. هذا ما قاله السيسي وماكرون

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية دعم وتعزيز قدرات الجيش اللبناني في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، حيث شددا على ضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرين إلى أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.وفي سياق آخر، شدد السيسي وماكرون على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا، مؤكدين على أهمية بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري، بما يساهم في تحقيق التسوية السياسية المنشودة ويحافظ على الاستقرار في المنطقة.