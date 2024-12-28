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لبنان

إليكم موعد استئناف الرحلات العراقية إلى لبنان.. بيانٌ رسميّ

Lebanon 24
28-12-2024 | 14:22
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أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، تحديد نهار الإثنين المُقبل كموعدٍ لاستئناف الرحلات الجوية مع لبنان.
 
وذكر بيان لوزارة النقل العراقية أنهُ "انسجاماً مع توجيهات دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتلبية احتياجات ضيوف العراق من المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلدهم، حدد وزير النقل يوم الإثنين المقبل موعدًا لاستئناف الرحلات الجوية مع لبنان".
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بدوره، قال مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم إنَّ "الشركة استكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستئناف رحلات الإجلاء الطوعي"، مشيراً إلى أنَّ "الرحلات المجدولة بين بغداد وبيروت ستُستأنف اعتباراً من 1 كانون الثاني المقبل".
 
وأشار إلى أنَّ "هذا الإجراء سيسهم في تسهيل حركة التنقل جواً بين العراق ولبنان، لتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين الشقيقين".
ودعت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، المسافرين إلى الاستفادة من عودة تشغيل هذا الخط الحيوي الذي سيشهد تنفيذ 7 رحلات أسبوعياً، فيما سيتمُّ مضاعفة عدد الرحلات وفقًا لحجم الطلب وتقييم الظروف.


 
 

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