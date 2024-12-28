صورة نادرة لفنان مصري شهير في بيروت.. عمرها 60 عاماً!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ خلال زيارة له إلى بيروت قبل نحو 60 عاماً.

وأشار الناشطون إلى أن صورة حافظ تعودُ إلى العام 1963 وقد جرى التقاطها على كورنيس عين المريسة في بيروت.