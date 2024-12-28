ماذا ستفعل قوى الأمن ليلة رأس السنة؟

تتحضّر قوى الأمن الداخلي لتكثيف إجراءاتها ليلة رأس السنة في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما بيروت، حيث ستُقام حواجز متنقلة وأخرى ثابتة في العاصمة.

وقالت مصادر أمنيّة لـ"لبنان24" إنه سيكون هناك تشديد كبير ضدّ المخالفات لاسيما تلك المتعلقة بالسير، موضحة أن التوجيهات تشير إلى أنه لا تهاون مع أي تجاوزات للقانون خصوصاً على صعيد إطلاق النار، إذ ستتحرك القوى الأمنية بشكلٍ سريع لملاحقة المتورطين في ذلك تمهيداً لتوقيفهم.