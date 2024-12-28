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لبنان

في لبنان.. "عيدية بـ100 دولار" لهؤلاء!

Lebanon 24
28-12-2024 | 15:38
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بمناسبة الأعياد المجيدة، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة الشؤون الإدارية عن تقديم مساعدة مالية نقدية بقيمة 100 دولار أميركي لكل عنصر مستحق، تقديراً للجهود الحثيثة التي يبذلها عناصرها في خدمة الوطن والمواطن.
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وهذه المساعدة ستُصرف من أموال صندوق الاحتياط، ويبدأ تسليمها اعتباراً من يوم الإثنين 30-12-2024.

لبنان

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