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لبنان

في لبنان.. توقيف نجل القرضاوي بموجب مذكرة "الإنتربول"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-12-2024 | 16:12
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علم "لبنان24" أنه جرى توقيف عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية يوسف القرضاوي وذلك خلال دخوله لبنان آتياً من سوريا، بموجب مذكرة صادرة عن منظمة الإنتربول الدولية.
 
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وأشارت المعلومات إلى أنه سيتم النظر في ملف القرضاوي أمام القضاء اللبناني يوم الإثنين المقبل. 
 
‏وكان نجل القرضاوي بث فيديو من سوريا خلال احتفاله بالثورة السورية أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية.
 
وأثار الفيديو ردود أفعال غاضبة حيث طالب النشطاء ورواد مواقع التواصل بما فيهم النشطاء السوريين بالقبض عليه ومحاكمته على خلفية تصريحاته المسيئة في الفيديو.
 
وازاء ذلك أعلنت وزارة الإعلام في الإدارة السورية الجديدة أن التصريحات التي تصدر عن الزوار والمشاركين في وسائل الإعلام داخل سوريا تعبر عن آرائهم الشخصية ولا تمثل بالضرورة موقف الحكومة السورية.
 
وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة سانا للأنباء أن المواقف الرسمية للحكومة السورية تصدر حصراً عن الجهات الرسمية والمعرفات المعتمدة التابعة لها.
يذكر ان نجل القرضاوي يقيم في تركيا حاليا وصدرت ضده أحكام بالسجن في مصر باتهامات تتعلق باذاعة أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم. (العربية نت)
المصدر: خاص "لبنان 24"

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