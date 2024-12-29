في مصر.. هذا ما تقرّر بشأن "فيروز"

أقر مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، ترشيحات كليات ومعاهد الجامعة لجوائز الدولة لعام 2024 سواء التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أو المجلس الأعلى للثقافة، بأنواعها، والتي تتضمن "النيل" و "التقديرية" في مجالات العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وجوائز "الرواد" وجائزة "المرأة التقديرية"، علماً أن عدد المرشحين بلغ 25 مرشحاً لمختلف الجوائز.

Advertisement

وبالنسبة لجوائز النيل للمبدعين العرب، فقد أقر مجلس الجامعة ترشيح الفنانة اللبنانية "فيروز" في مجال الفنون.

وأكد عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن مجلس الجوائز بالجامعة يضع معايير وضوابط محددة وصارمة بشأن الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة، مشيراً إلى أن "الجامعة تدقق في اختيار مرشحيها للجوائز المختلفة سواء التي تمنحها جهات محلية أو جهات دولية، حيث يخضعون لمعايير صارمة في الاختيار، إلى جانب أن الجامعة تدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم".