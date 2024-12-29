Advertisement

لبنان

في مصر.. هذا ما تقرّر بشأن "فيروز"

Lebanon 24
29-12-2024 | 00:26
A-
A+
Doc-P-1298797-638710542633278275.jpg
Doc-P-1298797-638710542633278275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقر مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، ترشيحات كليات ومعاهد الجامعة لجوائز الدولة لعام 2024 سواء التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أو المجلس الأعلى للثقافة، بأنواعها، والتي تتضمن "النيل" و "التقديرية" في مجالات العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وجوائز "الرواد" وجائزة "المرأة التقديرية"، علماً أن عدد المرشحين بلغ 25 مرشحاً لمختلف الجوائز.
Advertisement
 
 
وبالنسبة لجوائز النيل للمبدعين العرب، فقد أقر مجلس الجامعة ترشيح الفنانة اللبنانية "فيروز" في مجال الفنون.
 
وأكد عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن مجلس الجوائز بالجامعة يضع معايير وضوابط محددة وصارمة بشأن الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة، مشيراً إلى أن "الجامعة تدقق في اختيار مرشحيها للجوائز المختلفة سواء التي تمنحها جهات محلية أو جهات دولية، حيث يخضعون لمعايير صارمة في الاختيار، إلى جانب أن الجامعة تدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم".
 
 
 

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-12-29
05:47 | 2024-12-29
05:34 | 2024-12-29
05:33 | 2024-12-29
05:00 | 2024-12-29
04:26 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24