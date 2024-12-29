القوّات لباسيل: تفضل الى معراب

أكد مصدر سياسي في "القوات اللبنانية" أن قيادة الحزب تملك تسريبات تؤكد النية الحقيقية لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران بتسمية أو دعم إسم رئيس حزب "القوات" سمير جعجع لرئاسة الجمهورية.

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وبحسب المصدر، فان هدف باسيل الأول قطع الطريق على وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون الى رئاسة الجمهورية لوجود إشكال بينه وبين باسيل. أما الهدف الثاني فهو التصالح مع الذات من منطلق تسمية الأكثر تمثيلاً لدى المسيحيين، وهذا المبدأ كان أطلقه" التيار" أثناء ترشح الرئيس ميشال عون.

المصدر لفت الى أن قيادة القوات لا يعنيها الموضوع إذا تم عبر الإعلام أو من خلال موقف عابر أو مؤتمر صحفي، بل تريده، اذا حصل من خلال زيارة رسمية الى معراب لرئيس "التيار" جبران باسيل على رأس وفد رسمي ويتم الترشيح من معراب ليكتسب صدقية وجدية أمام الرأي العام كون الوضوح معيار أساسي في ملف رئاسة الجمهورية.