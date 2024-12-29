Advertisement

لبنان

القوّات لباسيل: تفضل الى معراب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-12-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1298808-638710566837701204.jpg
Doc-P-1298808-638710566837701204.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد مصدر سياسي في "القوات اللبنانية" أن قيادة الحزب تملك تسريبات تؤكد النية الحقيقية لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران بتسمية أو دعم إسم رئيس حزب "القوات" سمير جعجع لرئاسة الجمهورية.
Advertisement
 
وبحسب المصدر، فان هدف باسيل الأول قطع الطريق على وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون الى رئاسة الجمهورية لوجود إشكال بينه وبين باسيل. أما الهدف الثاني فهو التصالح مع الذات من منطلق تسمية الأكثر تمثيلاً لدى المسيحيين، وهذا المبدأ كان أطلقه" التيار" أثناء ترشح الرئيس ميشال عون.
 
المصدر لفت الى أن قيادة القوات لا يعنيها الموضوع إذا تم عبر الإعلام أو من خلال موقف عابر أو مؤتمر صحفي، بل تريده، اذا حصل من خلال زيارة رسمية الى معراب لرئيس "التيار" جبران باسيل على رأس وفد رسمي ويتم الترشيح من معراب ليكتسب صدقية وجدية أمام الرأي العام كون الوضوح معيار أساسي في ملف رئاسة الجمهورية.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-12-29
05:47 | 2024-12-29
05:34 | 2024-12-29
05:33 | 2024-12-29
05:00 | 2024-12-29
04:26 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24