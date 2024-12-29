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لبنان

هل سيُساعد "البنك الدولي" لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-12-2024 | 01:30
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علِم "لبنان24" أنَّ ممثلين عن البنك الدولي اجتمعوا مع مصرفيين لبنانيين للبحث في مختلف الملفات المالية المرتبطة بلبنان لاسيما عملية إعادة الإعمار ما بعد الحرب الإسرائيليّة الأخيرة.
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وذكر مرجع إقتصادي بارز أنَّ ممثلي البنك الدولي أبدوا استعداد المؤسسة الدولية للانخراط في عملية إعادة الإعمار عبر تحويل جزء من القروض الممنوحة للبنان إلى أموال مُيسرة لعملية البناء.
 
أضاف: "في المقابل، فإن البنك الدولي لا يمكن أن يعطي لبنان الكثير لاسيما أن مسألة الدين العام لم تُعالج خصوصاً أنه تجاوز الـ175% من الناتج المحلي في حين أنه لا تفاوض حتى الآن مع حملة سندات اليوروبوند لإعادة هيكلة الدين العام".
 
وأكد المرجع أن لبنان يحتاجُ إلى هباتٍ أكثر من قروض مالية، مشيراً إلى أنَّ هذه الهبات لا تأتي إلا من خلال دول الخليج علماً أن الدول الأوروبية تمنح قروضاً أكثر.
 
وأردف: "البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية تنتظر لمعرفة الاتجاه الذي سيسلكه لبنان لتحديد آلية التحرك بشأنه".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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