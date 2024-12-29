توقعات مفاجئة من ليلى عبد اللطيف.. إليكم ما قالته عن لبنان!

كشفت ليلى عبد اللطيف، أمس السبت، عن توقعاتها حول أبرز الأحداث التي سيشهدها العام القادم، كاشفة عن سلسلة التوقعات المرتبطة بلبنان والعالم العربي.
وقالت عبد اللطيف، في ظهور تلفزيوني عبر قناة "MBC مصر" إن "لبنان سينعم بالسلام وسيشهد على استثمارات ضخمة من دول الخليج"، وأضافت: "كذلك، سنرى وفوداً لبنانية حالية وسابقة في سوريا من أجل التشاور والتنسيق في مختلف الملفات".
وذكرت عبد اللطيف أنه "سيتم سحب الجنسيات اللبنانية من أشخاص سوريين وغير سوريين كانوا حصلوا عليها سابقاً"، معلنة أن "الجيش سيكون في أعلى مراكز القوة والمسؤولية وسيكونُ الحاكم على كلّ الأراضي اللبنانية"، وأضافت: "كذلك، سنرى قوى الأمن الداخلي تستعيد مكانتها وقوتها وسيكونُ للأمن العام اللبناني الدور القوي والفاعل وسيحقق أكثر من انجاز أمني سواء على الحدود اللبنانية مع سوريا وفي قلب مطار رفيق الحريري الدولي".
وتحدثت عبد اللطيف عن أجواء من الفوضى بين منطقة البقاع وشمال لبنان، كما توقعت حصول أحداث متسارعة تجعل إيران تتخذ قراراً يقضي بسحب رعاياها من لبنان، وتابعت: "أتوقع المزيد من الفوضى والهزّات الأمنية في العديد من المناطق اللبنانية وحزب الله في قلب الحدث، والخوف يكمن في النصف الثاني من شهر كانون الثاني ولا أستبعد حصول حرب جديدة قد تطالُ بعض المناطق اللبنانية".
وفي سياقٍ آخر، قالت عبد اللطيف إن "اليمن سيشهد تحولات خلال العام المقبل أهمها نهاية الحوثيين"، كما تحدثت عن "صراعٍ إسرائيلي - إيراني وبوادر حرب وضربة جديدة للعمق الإيراني".
وأشارت عبد اللطيف إلى توقعها القائل بإنَّ "حدثاً خطيراً ولافتاً سيرتبط بالمرشد الإيراني علي خامنئي"، فيما تحدثت عن عودة ظهور انفلونزا الطيور.
كذلك، تحدثت عبد اللطيف عن حدث مؤلم لأمل علم الدين، زوجة الممثل العالمي جورج كلوني.