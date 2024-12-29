توقعات مفاجئة من ليلى عبد اللطيف.. إليكم ما قالته عن لبنان!

كشفت ليلى عبد اللطيف، أمس السبت، عن توقعاتها حول أبرز الأحداث التي سيشهدها العام القادم، كاشفة عن سلسلة التوقعات المرتبطة بلبنان والعالم العربي.

وقالت عبد اللطيف، في ظهور تلفزيوني عبر قناة "MBC مصر" إن "لبنان سينعم بالسلام وسيشهد على استثمارات ضخمة من دول الخليج"، وأضافت: "كذلك، سنرى وفوداً لبنانية حالية وسابقة في سوريا من أجل التشاور والتنسيق في مختلف الملفات".

وذكرت عبد اللطيف أنه "سيتم سحب الجنسيات اللبنانية من أشخاص سوريين وغير سوريين كانوا حصلوا عليها سابقاً"، معلنة أن "الجيش سيكون في أعلى مراكز القوة والمسؤولية وسيكونُ الحاكم على كلّ الأراضي اللبنانية"، وأضافت: "كذلك، سنرى قوى الأمن الداخلي تستعيد مكانتها وقوتها وسيكونُ للأمن العام اللبناني الدور القوي والفاعل وسيحقق أكثر من انجاز أمني سواء على الحدود اللبنانية مع سوريا وفي قلب مطار رفيق الحريري الدولي".