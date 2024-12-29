أزمة النفايات تعود إلى الواجهة

لاحظ العديد من المتابعين عودة النفايات الى شوارع المتن الجنوبي والضاحية الجنوبية لبيروت، وتكدسها بشكل كبير على الطرقات.

وأشارت مصادر متابعة إلى أنَّ وصول قدرة المطامر الى طاقتها الاستيعابية القصوى، أدى الى تراجع الشركات عن جمع النفايات من الشوارع بانتظار الحلول التي من الممكن ان تساعد على حل هذه الازمة، هذا فضلاً عن دخول البلاد في عطل طويلة أدّت الى تأخر عمليات رفع النفايات.