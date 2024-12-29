Advertisement

لبنان

أزمة النفايات تعود إلى الواجهة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-12-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1298822-638710600577194675.jpeg
Doc-P-1298822-638710600577194675.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لاحظ العديد من المتابعين عودة النفايات الى شوارع المتن الجنوبي والضاحية الجنوبية لبيروت، وتكدسها بشكل كبير على الطرقات.
 
وأشارت مصادر متابعة إلى أنَّ وصول قدرة المطامر الى طاقتها الاستيعابية القصوى، أدى الى تراجع الشركات عن جمع النفايات من الشوارع بانتظار الحلول التي من الممكن ان تساعد على حل هذه الازمة، هذا فضلاً عن دخول البلاد في عطل طويلة أدّت الى تأخر عمليات رفع النفايات.
Advertisement
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-12-29
05:47 | 2024-12-29
05:34 | 2024-12-29
05:33 | 2024-12-29
05:00 | 2024-12-29
04:26 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24