سادت مؤخراً أجواء من البلبلة في أوساط بيئة "حزب الله" إثر توقيف بطاقة "صامدون" التي استفاد منها نازحون خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وذكرت معلومات "لبنان24" أنّ نسبة من المسجلين في البطاقة لم يستفيدوا خلال الحرب وبعدها، لاسيما أن تلك المنصة توقفت بعد وقف إطلاق النار.

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في المقابل، جرى الحديث مؤخراً عن إمكانية تفعيل هذه البطاقة لمن لم يحصل على أموال الدعم منها وذلك إثر تلقي مراجعات من مواطنين تبين أن بياناتهم لم تكن مسجلة ضمنها رغم إتمام عمليات التسجيل الالكتروني.

وبذلك، فإنه من المرتقب أن يتلقى المسجلون "غير المستفيدين" سابقاً، أموالاً بالدولار عبر المنصة تبعاً للمبالغ المرصودة والمنصوص عليها.