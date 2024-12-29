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لبنان

للمواطنين... لا تسلكوا هذا الطريق في النبطية

Lebanon 24
29-12-2024 | 05:34
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بعد انهيار جزء من الطريق التي تربط بين النبطية الفوقا ومفرق نادي الشقيف بسبب الانهيارات في التربة التي تحدث فيها، دعت البلدية المواطنين إلى عدم سلوك الطريق.
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