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لبنان
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في قوسايا - زحلة
Lebanon 24
29-12-2024
|
05:47
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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان اليوم الاحد، انه "بتاريخ 29 / 12 /2024، ما بين الساعة 13.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون وفي بلدة قوسايا - زحلة".
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