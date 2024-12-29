Advertisement

لبنان

إطلاق نار على سيارة لبنانية في سوريا... ماذا في المعلومات الاولية؟

Lebanon 24
29-12-2024 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1298884-638710762147548859.png
Doc-P-1298884-638710762147548859.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرضت سيارة لبنانية لإطلاق نار على طريق حمص - الشام في سوريا، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص كانوا داخل السيارة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


وبحسب المعلومات، إطلاق النار تم من قبل مجموعة مسلحة، وقد حضرت على الفور قوة من العمليات العسكرية إلى الموقع، حيث فرضت طوقًا أمنيًا على المنطقة للسيطرة على الوضع والتحقيق في ملابسات الحادث.
Advertisement

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:59 | 2024-12-29
09:20 | 2024-12-29
09:01 | 2024-12-29
08:41 | 2024-12-29
08:26 | 2024-12-29
06:50 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24