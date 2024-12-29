إطلاق نار على سيارة لبنانية في سوريا... ماذا في المعلومات الاولية؟

تعرضت سيارة لبنانية لإطلاق نار على طريق حمص - الشام في سوريا، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص كانوا داخل السيارة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وبحسب المعلومات، إطلاق النار تم من قبل مجموعة مسلحة، وقد حضرت على الفور قوة من العمليات العسكرية إلى الموقع، حيث فرضت طوقًا أمنيًا على المنطقة للسيطرة على الوضع والتحقيق في ملابسات الحادث.

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