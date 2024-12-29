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لبنان

في طرابلس... الجيش يوقف عدداً من السوريين الفارين من الجيش السوري

Lebanon 24
29-12-2024 | 06:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوة من الجيش اللبناني تمكنت من توقيف عدد من السوريين الفارين من الجيش السوري في منطقة الملولة بمدينة طرابلس. وجاءت العملية بعد الاشتباه بمجموعة كانت تستقل حافلة وتم توقيفها للتحقق من هويات الركاب.
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وبحسب المصادر، فإن الموقوفين يخضعون حاليًا للتحقيق لمعرفة تفاصيل فرارهم وأسباب وجودهم في المنطقة. كما كثفت وحدات الجيش إجراءاتها الأمنية في طرابلس وضواحيها، حيث تعمل على تمشيط المناطق لضبط أي محاولات للتسلل أو الإخلال بالأمن.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود التي بُذلت مساء أمس حين أوقف شبان في باب التبانة مجموعة من الفارين من الفرقة الرابعة، قبل تسليمهم للجيش اللبناني.
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