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لبنان

عمليات دهم وتوقيفات في بعلبك والبقاع.. هذا ما عثر عليه الجيش

Lebanon 24
29-12-2024 | 06:38
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان اليوم الاحد، ان "وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في مدينة بعلبك ومناطق الفاعور وتعلبايا وجلالا – البقاع، وأوقفت المواطنين (ع.ع.) و(م.ع.) و(ع.ع.) و(م.ز.) و(س.ق.) المطلوبين لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية بالإضافة إلى ذخائر وأعتدة عسكرية".
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كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البداوي – طرابلس الفلسطيني (ي.ا.) والسوريَّين (م.ص.) و(غ.ب.) لتورطهم في جريمة قتل المواطن (ا.ف.) الذي عثر عليه مقتولًا داخل سيارته بتاريخ 21 / 12 /2024 في منطقة جبل البداوي. وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وفقاً للبيان.
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