الجيش يداهم بلدة حورتعلا... هذا ما صادره

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوة مؤللة من الجيش تؤازرها دورية من مخابرات بعلبك - الهرمل دهمت بلدة حورتعلا بحثًا عن مطلوبين، وتمكنت من توقيف مطلوبين اثنين واقتادتهما للتحقيق.



كما صادرت ممنوعات وسيارات دون لوحات ومسروقات.

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