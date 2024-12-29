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لبنان
الجيش يداهم بلدة حورتعلا... هذا ما صادره
Lebanon 24
29-12-2024
|
08:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوة مؤللة من الجيش تؤازرها دورية من مخابرات بعلبك - الهرمل دهمت بلدة حورتعلا بحثًا عن مطلوبين، وتمكنت من توقيف مطلوبين اثنين واقتادتهما للتحقيق.
كما صادرت ممنوعات وسيارات دون لوحات ومسروقات.
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