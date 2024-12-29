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لبنان

خريس: التزمنا بالقرار 1701 لكن العدو يقوم بالهدم والدمار

Lebanon 24
29-12-2024 | 09:20
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أشار عضو كتلة  "التحرير والتنمية" النائب علي خريس الى ان "المرحلة اليوم من اخطر المراحل، ليس على صعيد لبنان بل على صعيد المنطقة، حيث العدو يواصل اعتداءاته على قرانا، ونحن التزمنا بالقرار الدولي 1701 لكن اسرائيل لم تلتزم وتواصل خرقها وتوغلها  للعديد من القرى وتقوم بنسف المنازل وقد وصلت الى وادي الحجير وغيرها  كما في الناقورة في القطاع الغربي". 
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وخلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، قال: "نحن التزمنا لكن العدو يقوم بالهدم والدمار، أين هي الدول الراعية لهذا الاتفاق؟ أين اميركا وفرنسا مما يجري على ارض الواقع؟ وبعد  انقضاء الشهرين هل ستنسحب اسرائيل ام ستبقى محتلة وهل سنبقى مكتوفي الايدي حيال ذلك؟ واذا بقي العدو الاسرائيلي في اجزاء من ارضنا من الطبيعي  ان تتحرك المقاومة وندافع عن ارضنا، فمهمتنا الدفاع عن الحنوب عند اي اعتداء لان العدو لا يرتدع الا من خلال  المقاومة".
وفي ما يخص انتخاب رئيس للجمهورية، اعتبر خريس أن "الاستحقاق  الرئاسي يجب ان يحصل ودعوة الرئيس نبيه بري يجب ان تحصل وننتخب رئيس جمهورية لينهض وطننا بكل مؤسساته".
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